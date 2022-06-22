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Шоу-бизнес
"Новость – шок": Подольскую пришибло смертью

"Новость – шок": Подольскую пришибло смертью

Наталья Подольская прокомментировала новость о смерти Пьера Нарцисса.
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Сегодня россиян шокировало известие о внезапной кончине Пьера Нарцисса. Исполнитель хита "Шоколадный заяц" ушел из жизни неожиданно на 46-м году жизни. Об уходе артиста скорбят не только преданные фанаты, но и коллеги по творческому цеху – даже те, которые не были с ним знакомы. Среди них оказалась Наталья Подольская.

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 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Певица, хотя и не знала лично Пьера Нарцисса, призналась, что известие о смерти артиста, можно сказать, пришибло ее – настолько неожиданно это произошло. "Я прямо пять минут назад узнала об этом. Эта новость — шок", – приводит слова супруги Владимира Преснякова РИА ФАН. Коллеги по творческому цеху не общались, но их связывало кое-что общее: они оба участвовали в "Фабрике звезд".

Во время общения с журналистами телеканала "360" Наталья Подольская назвала музыканта "весельчаком" и "шоколадкой", а также призналась, что для ее детей он – один из любимых исполнителей. Наследники обожают его главный хит "Шоколадный заяц" и поют его, несмотря на возраст песни.


Напомним, Пьер Нарцисс скончался в больнице. По словам коллег и вдовы артиста, он не пережил экстренную операцию. Никто и не думал, что музыкант уйдет из жизни, ведь незадолго до смерти он ездил за границу, а также выступал на одном из мероприятий.

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Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 14:28 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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