"Длилась не один час": Вдова раскрыла детали предсмертной операции Пьера Нарцисса

Сегодня россиян пришибла новость о смерти звезды проекта "Фабрика звезд – 2". Сначала о произошедшем не было никаких подробностей: известие о кончине исполнителя хита "Шоколадный заяц" было как гром среди ясного неба. Молчание прервал PR-директор Сергей Дворцов, который успел пообщаться с вдовой Пьера Нарцисса.
Валерия Калачева находится в шоке от произошедшего. Она рассказала PR-директору музыканта, что свои последние минуты жизни он провел в больнице. Врачи приняли решение провести экстренную операцию, которая стала для звезды российской эстрады предсмертной. "Она длилась не один час. Какие-то моменты он просто не перенес", – привел слова вдовы артиста о деталях хирургического вмешательства Сергей Дворцов.
Как передает Пятый канал, PR-директор виделся с покойным за две недели до его кончины. Они встретились на одном из модных показов, но уже тогда Пьер Нарцисс обеспокоил его своим состоянием. Как оказалось, у него произошел приступ астмы из-за обилия цветов вокруг. Поэтому долгое время он не выходил на сцену – чтобы прийти в себя.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что незадолго до смерти артист был за границей. Коллеги Пьера Нарцисса предполагают, что он мог подцепить там какую-то инфекцию, которая и повлияла на его самочувствие.