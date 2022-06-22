Не почка и не операция: Жена экс-солита "Отпетых мошенников" назвала причину смерти Пьера Нарцисса

22 июня российский шоу-бизнес потрясла страшная новость: умер Пьер Нарцисс в возрасте 45 лет. Артист скончался на операционном столе. Для коллег и друзей певца эта новость стала шоком.
Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов в ужасе от скоропостижной кончины музыканта Пьера Нарцисса. Солист группы играл с "шоколадным зайцем" в одной футбольной команде звезд "Старко". Об этом певец рассказал в беседе с "Дни.ру".
"Я с ним познакомился, когда писали еще гимн MTV. Это наверное конец 90-х начало нулевых. Он еще был там ведущий совсем молодой. Потом больше 15 лет мы играли в одной команде "Старко". Это футбольная команда артистов, актеров, музыкантов. Ну и конечно встречались на гастролях, общались. Очень хороший артист, замечательный человек, прекрасный семьянин, он очень много сил вкладывал в свою дочку. Знаком лично с женой и с дочкой, очень жаль и очень рано он ушел", – отметил Гарик Богомазов.
Жена бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Виктория Богомазова рассказала, что певец Пьер Нарцисс всегда был доброжелательным и открытым человеком. Семьи Гарика Богомазова и Пьера дружили.
Изначально СМИ сообщили, что Пьер Нарцисс умер во время операции на почке, не приходя в сознание. Но оказывается, дело не в самой операции, а совсем в другом.
"Всегда дружили всегда общались. Я Пьера узнала на одной из игр. Всегда открытый, всегда доброжелательный, прекрасный семьянин, очень любил дочку Каролину, с большой любовью относился всегда, помогал, всегда вкладывал, невосполнимая потеря. Я всю семью знаю, мы же в "Старко" постоянно играли, мы часто на всех мероприятиях вместе были. Причина – делали ему операцию на почке. И встало сердце. В группе "Старко" такую причину написали", – рассказала Виктория о Пьере Нарциссе.