"Умер, не приходя в сознание": продюсер сообщил душераздирающие подробности кончины Пьера Нарцисса

Не стало камерунца Пьера Нарцисса – звезды российского телепроекта 2003 года "Фабрика звезд – 2", где его коронным хитом стала песня "Шоколадный заяц". Артисту было всего 45 лет... Подробностями с "Дни.ру" поделился продюсер Сергей Дворцов.

"Это случилось рано утром, во время экстренной операции на почки в больнице, – рассказал Дворцов. – Умер он внезапно, не приходя в сознание после операции. Пока неизвестно, что могло спровоцировать его кончину. Врачи говорят, что, вероятнее всего, это острая почечная недостаточность".

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"Полторы недели назад мы с ним работали на показе моды в подмосковной Немчиновке, – продолжает продюсер. – Он был сильный, бодрый, веселый, жизнерадостный, как всегда. А потом он улетел за границу. Возможно, эта поездка спровоцировала какую-то болезнь, или же подцепил там какую-то инфекцию. И сейчас для всех его смерть – настоящий шок, трагедия. Я только что звонил его супруге Маниже, она в шоке".

О дате и месте похорон певца Дворцов обещает сообщить в ближайшие два дня.

На странице дочери артиста Каролины-Кристель Калачевой появилась запись: "Спасибо папа тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него".