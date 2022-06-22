"Неформальный инфоагент": чайную бабу Манижу заткнули за антироссийские настроения

Участница "Евровидения-2021" не раз критиковала нашу страну. Однако в последнем интервью Ксении Собчак она резко сменила антироссийскую полемику на компромиссную. Такие оправдания артистки назвали "переобуванием".
Продюсер Павел Рудченко считает, что с треском провалившаяся на музыкальном конкурсе "чайная баба" Манижа пытается смягчить вылитый в адрес России негатив.
В интервью Манижа заявила, что западный лейбл предлагал ей выгодный контракт, согласно которому она пела бы антироссийские хиты. Название компании певица не назвала. От такого заработка артистка отказалась. Продюсер считает, что так Манижа пытается удержать свою аудиторию, сообщает Пятый канал.
"Я думаю, что Манижа сейчас переобувается. Потому как она долгое время занималась информационным прорабатыванием молодежи: всячески поддерживала феминистские движения, ЛГБТ в России, т. е. была неформальным инфоагентом", – заявил Радченко.
Когда Манижа поняла, что за границей она мало кому нужна и не представляет особого интереса для западных продюсеров, то сменила полемику. Западным коллегам она была нужна всего лишь как посыльный, чтобы Запад через нее реализовывал свои идеи, а до ее творчества нет дела.
При этом продюсер не исключил, что Манижа все же греет надежду о том, что ее пригласят на Запад. Именно поэтому она и выбрала канал Ксении Собчак для выступления.
Напомним, что Манижа родилась и выросла в Таджикистане. Ее музыкальная карьера начала развиваться и достигла пика в России. Зарабатывая деньги и любовь аудитории в РФ, певица-мигрант пытается "усидеть на двух стульях", но так не получится.