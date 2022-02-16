"Вылезли расисты и диванные патриоты": Чего добилась Манижа песней о русской женщине

Уроженка Таджикистана на весь мир представила композицию "Русская женщина", полную неоднозначности, нестандартных звуков и неожиданных сравнений. Певица Манижа не добилась высот на конкурсе "Евровидение", да еще и вызвала гнев россиян. Многие сочли, что песня вульгарно искажает представление о русских и не заслуживает широкого распространения.
После международных музыкальных соревнований в 2021 году прошло уже достаточно много времени, но забыть Манижу народ не в силах. Новый виток скандала побудил создатель клипов Ладо Кватания. Он рассказал, чего добилась таджичка своим выступлением.
"Это вызвало колоссальный всплеск ксенофобии (Нетерпимости к чужому, — Прим. ред.). Вылезли и расисты, и диванные патриоты", — цитирует режиссера ФАН. По мнению эксперта, певица Манижа отразила на конкурсе "Евровидение" разные форматы русских женщин, поэтому возник общественный резонанс.
Ладо Кватания неслучайно встал на защиту вокалистки. Он напрямую причастен к скандальному выступлению певицы Манижи. Мужчина выступил постановщиком ее номера на музыкальных соревнованиях. Так что девятое место звезды на музыкальной битве — его заслуга тоже.
Напомним, Евровидение в 2022 году хотят провести в итальянском городе Турине. Громкое событие планируют устроить уже в мае.