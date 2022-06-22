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Шоу-бизнес
Один сбежал из страны к француженке, второй увез жену рожать за бугор: как живут сыновья Крючковой

Один сбежал из страны к француженке, второй увез жену рожать за бугор: как живут сыновья Крючковой

22 июня Светлане Крючковой отмечает день рождения. К своим 72 годам артистка не только построила блестящую карьеру, но и воспитала двух замечательных сыновей. Только вот видит она их не так часто, как хотелось бы.
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В свое время Светлана Крючкова могла похвастаться бурной личной жизнью. Сегодня за плечами у актрисы три брака. Каждый союз закончился разводом и преподал звезде какой-то урок, но только во втором и последнем у нее родились наследники. Сыновья Светланы Николаевны давно выросли, обзавелись собственными семьями и уже не проводят со звездной мамой много времени. Дело в том, что они не живут в России.

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Своего старшего наследника, Дмитрия, артистка родила от второго мужа – кинооператора Юрия Векслера. На тот момент ей был уже 31 год. Крючкова и Векслер начали жить вместе задолго до пополнения, а после упорно старались построить крепкую семью. Увы, сохранить отношения у них так и не вышло. Супруги развелись, когда Диме было 8 лет, и смогли расстаться друзьями. А спустя всего два года Юрия не стало.

Несмотря на то, что старший наследник Светланы Николаевны рано потерял отца, у него был достойный пример для подражания. После развода со вторым мужем актриса встретила художника-декоратора Александра Молодцова. Мужчина стал третьим мужем артистки, принял Диму как родного и уговорил возлюбленную на еще одного ребенка. Крючковой было уже 40, когда на свет появился младший сын. Мальчика назвали в честь папы.

Дмитрий многому научился у отчима, однако рано начал жить самостоятельно и выбрал свой путь. Уже в школьные годы наследник актрисы увлекся изучением иностранных языков и впервые поехал во Францию по обмену. Именно там он встретил француженку, которая в последующем стала его женой. Какое-то время Дмитрий жил на две страны, а потом окончательно сбежал в Париж к своей возлюбленной.

Сейчас старший сын Светланы Николаевны работает звукорежиссером и растит двоих детей: 11-летнего Антона и 6-летнюю Полину. Если со своей супругой Дмитрий общается на французском, то наследников старается приучать к русскому языку всеми возможными способами. Знаменитая бабушка счастлива, что ее внуки учат стихи на русском и знакомятся с российскими произведениями.


Младший наследник Крючковой с детства увлекался творчеством и рано проявил музыкальные способности. Какое-то время Александр мечтал стать актером, но звездная мама убедила его не бросать любимое дело. Сначала сын артистки окончил музыкальное училище в Санкт-Петербурге, а после – Королевскую Консерваторию Брюсселя.

Светлана Крючкова гордится своими сыновьями, но теперь уже не видит их так часто, как ей бы этого хотелось. Если Дмитрий живет вдали от знаменитой мамы уже давно, то Александр последовал примеру старшего брата буквально несколько месяцев назад.

Относительно недавно младший наследник звезды женился и стал отцом. Собственно, именно поэтому мужчина и уехал за бугор – он увез супругу рожать в другую страну. Малышка Надя появилась на свет три месяца назад, но звездная бабушка видела ее только по видеосвязи. Светлана Николаевна планирует встретиться с внучкой осенью и хвастается, что она похожа на нее.

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Светлана Крючкова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 08:05 Источник: Канал "А дети кто?" на "Яндекс.Дзен" ✓ Надежный источник

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