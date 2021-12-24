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Шоу-бизнес
Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

71-летняя Светлана Крючкова возвращается на сцену с уникальной командой.
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Знаменитая актриса Светлана Крючкова перенесла коронавирус с жуткими последствиями для здоровья. Очень долго звезду терзали осложнения. Знаменитость сообщила, что целых три месяца мучилась из-за лица — его часть парализовало.

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Женщина прошла испытание депрессией, но не забросила лечение и добилась хорошего результата. Ей удалось восстановить организм и обрести полноценную мышечную активность. Теперь артистка готова выступать с новыми силами, и эта возможность подвернулась ей в канун Нового года.

25 декабря в Москве намечается спектакль с участием актрисы "Любви небесной образ". Компанию звезде составит хор Данилова монастыря. Светлана Крючкова пристала к служителям монастыря не случайно: музыкальный коллектив периодически дает представления с маститыми артистами.

"В спектакле разворачивается вечный сюжет, сюжет любви и о любви: там, где любовь, там эмоции; там, где эмоции, слова излишни", — написано в анонсе предстоящего события. Организаторы обещают погрузить зрителей в атмосферу счастья с помощью музыки, поэзии, монологов.

Напомним, также Светлана Крючкова планирует еще несколько выступлений в ближайшее время. Как писали "Дни.ру", звезда задействована в спектаклях 31 декабря и 2 января.


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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 14:55 Источник: Государственный Кремлевский Дворец ✓ Надежный источник
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