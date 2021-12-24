Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

Знаменитая актриса Светлана Крючкова перенесла коронавирус с жуткими последствиями для здоровья. Очень долго звезду терзали осложнения. Знаменитость сообщила, что целых три месяца мучилась из-за лица — его часть парализовало.
Женщина прошла испытание депрессией, но не забросила лечение и добилась хорошего результата. Ей удалось восстановить организм и обрести полноценную мышечную активность. Теперь артистка готова выступать с новыми силами, и эта возможность подвернулась ей в канун Нового года.
25 декабря в Москве намечается спектакль с участием актрисы "Любви небесной образ". Компанию звезде составит хор Данилова монастыря. Светлана Крючкова пристала к служителям монастыря не случайно: музыкальный коллектив периодически дает представления с маститыми артистами.
"В спектакле разворачивается вечный сюжет, сюжет любви и о любви: там, где любовь, там эмоции; там, где эмоции, слова излишни", — написано в анонсе предстоящего события. Организаторы обещают погрузить зрителей в атмосферу счастья с помощью музыки, поэзии, монологов.
Напомним, также Светлана Крючкова планирует еще несколько выступлений в ближайшее время. Как писали "Дни.ру", звезда задействована в спектаклях 31 декабря и 2 января.