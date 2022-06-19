"Упала, сильно повредила ножку": сыновья кинули пришибленную параличом Крючкову на произвол судьбы

Светлана Крючкова 22 июня отметит 72-й день рождения.

Актриса тяжело перенесла ковид, в какой-то момент у нее даже парализовало половину лица. Звезду фильма "Большая перемена" на несколько месяцев пришибло параличом. В тот момент артистка действительно испугалась за свое будущее – ей было сложно выговаривать некоторые звуки, появились депрессия и бессонница. К счастью, актрисе удалось вернуться к нормальной жизни и даже работе.

Однако напасти так и преследуют 71-летнюю Светлану Крючкову. Недавно она повредила ногу, да так серьезно, что теперь передвигается, тяжело опираясь на палку. "Упала, повредила ножку. Сильно", – жалуется знаменитость.

В непростые времена, конечно же, важна поддержка семьи и близких, однако сыновья актрисы живут не в России. Коллеги артистки переживают, что теперь звезде советского кино даже стакан воды подать некому.

Дети бросили старенькую мать на произвол судьбы – старший наследник Светланы Крючковой, 40-летний Дмитрий, живет в Париже, младший, 32-летний Александр, тоже несколько месяцев назад тоже уехал за бугор. Как оказалось, его жена решила рожать ребенка не в России, вот он и последовал за ней, а с тех пор так и не виделся с матерью.

К счастью, дети часто звонят Светлане Крючковой. По словам актрисы, она уже познакомилась с трехмесячной внучкой Надей, правда, только по видеосвязи. "Похожа на меня, рыжая", – радуется артистка.