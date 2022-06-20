Раскатавшему губу на дочь Успенской Баскову посоветовали спуститься на землю

Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что российский певец Николай Басков встречается с дочерью шансонье Любови Успенской Татьяной Плаксиной. Бывшая возлюбленная артиста модель Софи Кальчева прокомментировала эти новости.
Бывшая Баскова порекомендовала дочери Успенской "уметь отойти на второй план".
"Наверное, как и всем, нужно уважать и ценить друг друга. Если речь действительно идет об отношениях, Татьяне стоит быть готовой к вниманию, которое приковано к Николаю, уметь отойти на второй план, уступить, доверять ему", – заявила бывшая возлюбленная Баскова.
Она также посоветовала Николаю Баскову обратить внимание на себя и свое поведение. Артисту в свою очередь не стоит быть таким эгоистичным и спуститься на землю. Модель призвала его научиться дорожить отношениями и чувствами близких.
Кальчева подчеркнула, что Баскову нужна настоящая леди, которая умеет быть хорошей хозяйкой и выглядеть прилично, при этом готова любить и быть любимой.
Напомним, натуральный блондин не раз говорил, что к 45 годам созрел бля брака, но пока не находит подходящих кандидатур. Басков не отрицает, что хотел бы завести ребенка.