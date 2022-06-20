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Шоу-бизнес
Раздражает: Утяшева призналась в проблемах с инфантильным мужем

Раздражает: Утяшева призналась в проблемах с инфантильным мужем

Ляйсан Утяшева рассказала о серьезных проблемах с мужем, которые мешают ей спокойно жить.
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Российский шоумен Павел Воля создал себе амплуа несерьезного шалопая-интеллектуала, который имеет право пошутить о чем угодно. Имидж гламурного подонка не покидает его уже много лет. Несмотря на то, что сейчас артисту 43 года, а его творчество стало более саркастичным, он продолжает вести себя на людях порой инфантильно.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Филолог по образованию, Павел Воля очаровал свою будущую супругу Ляйсан Утяшеву как раз этим. Однако спустя годы совместной жизни гимнастка призналась, что в ее браке не все так гладко, и это ее раздражает.

Как выяснилось, Ляйсан Утяшевой приходится сильно ограничивать себя в еде, чтобы соответствовать стройному мужу. Павлу Воле можно есть абсолютно все, при этом он совершенно не поправляется. Комплекция Ляйсан Утяшевой другая, не секрет, что после завершения спортивной карьеры она долгое время была в пышных формах. "Мне очень тяжело с человеком, которому можно все", – призналась Утяшева в своем ютуб-шоу "Дерзкая готовка".

Выход в ситуации Утяшева нашла при помощи денег. Вместо того, чтобы покупать что-то вкусное, она тратит деньги на вещи. Брендовая одежда стоит немало, поэтому экономная гимнастка не оставляет себе шанса съесть лишний кусок торта.

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Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 июня 2022, 10:49 Источник: "Ютуб" • Требует проверки
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