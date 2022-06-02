Болтающуюся соплей Волочкову обхаркали с ног до головы: Летающая саранча

Анастасия Волочкова не перестает представлять зрителям одно и то же шоу. Говорят, постоянство – признак мастерства, но поклонникам, кажется, изрядно надоело однообразное действие на сцене. По крайней мере, на это указывают многочисленные комментарии в соцсетях.
Каждую репетицию балерина снимает на видео и публикует их в интернете. Танцовщица с гордостью рассказывает об опасных элементах того или иного номера. "Выполняю без страховки", – часто повторяет артистка. Например, так артистка написала под недавними кадрами, появившимися в ее блоге.
На видео Волочкова, повиснув на полотнах, раскачивается из стороны в сторону над сценой. "Летающее корыто", "Это уже вам не недоело? Одно и тоже!", "Летающая саранча с зелеными ногтями", "Настюх, все болтаешься как сопля", "Легкость как у бульдозера", "Не налеталась еще", – написали люди в Сети, буквально обхаркав балерину с ног до головы.
Ранее публика разнесла в пух и прах Анастасию Волочкову, нацепившую несуразный подарок от "любимого". Артистка надела мужскую кепку, которую ей вручил "выдающийся режиссер". По мнению народа, этот головной убор лишь позорит 46-летнюю танцовщицу.