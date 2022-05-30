"Раньше бриллиантами брала...": прыгающую от мужика к мужику Волочкову опозорили несуразным подарком

Этот месяц Анастасия Волочкова запомнит надолго, ведь она провела время на острове, который арендовал специально для нее новый друг-иностранец. По крайней мере, так балерина рассказывала своим поклонникам, делясь снимками в социальных сетях. Танцовщица делала все, чтобы публика приняла ее нового ухажера за очередного возлюбленного, однако, как уверяет сама знаменитость, таковым он не является.
Кажется, теперь Волочкова не скоро столкнется с такой щедростью. Вернувшись домой, балерина получила весьма скромный и дешевый подарок от еще одного "любимого". Она опубликовала фото, на котором запечатлена в несуразной мужской кепке. Этот головной убор вручил Анастасии "выдающийся режиссер", о котором публика, конечно же, никогда не слышала. "Как вы думаете, мне идет?", – поинтересовалась блондинка у подписчиков.
Те не стали скрывать: невзрачный подарок лишь позорит Анастасию Волочкову. "Кепка Вам не идет от слова вообще!", "Три пера эти прикрывает, и то хорошо!", "Блин, раньше шубами бриллиантами брала, теперь кепками", – высказались комментаторы. Лишь немногие сделали комплимент 46-летней знаменитости.