"Не думает, что говорит": желчный Лоза размазал униженного Урганта

Юрий Лоза попытался вывести на чистую воду Ивана Урганта.

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Музыкант Юрий Лоза стал очередным гостем ютуб-шоу "Алена, блин!". Автор и исполнитель песни "Плот" рассказал журналистке Super.ru о том, как на самом деле ведутся съемки шоу, ведущим которых является Иван Ургант. В частности, артист высказался о передаче "Вечерний Ургант", которая уже три месяца не выходит в эфир.

Алена Жигалова поинтересовалась, как музыкант относится к творчеству Урганта. Тот дал понять, что не восхищается импровизацией шоумена, поскольку якобы в шоу ее нет. По словам Лозы, для Ивана все шутки пишут авторы передачи, которая, как отметил артист, просто является аналогом американского шоу. "Сидит команда юмористов, которая пишет все эти шутки. Он (Ургант – Прим. ред.) просто их озвучивает. Он же не думает, что говорит", – уверен композитор.

В доказательство своих слов Юрий Эдуардович сослался на журналиста Сергея Доренко, который однажды принял участие в программе "Прожекторперисхилтон". Якобы тот рассказал, что выпуск снимали несколько часов, после чего вырезали все неудачные дубли и оставили лишь лучшие, да и те были полностью подготовлены авторами.

Так Юрий Лоза унизил и размазал Ивана Урганта, который, кстати, довольно часто вспоминал о музыканте в своей передаче и шутил над ним. Поэтому не исключено, что артист просто обижен на шоумена и публично брызжет желчью.