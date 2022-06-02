"Цель жизни": Борщева после 19 лет поисков нашла своего настоящего отца

"Очень не хватало отца, особенно в праздники, когда видела на утренниках детей с мамой и папой. Это была на тот момент цель моей жизни – найти отца. И в 19 лет я его нашла – он из Панамы, его зовут Хулио Санта-Мария Герра, учился в РУДН, познакомился с мамой и улетел", – поделилась семейными подробностями Елена.
Сейчас отец и дочь хорошо общаются, по словам актрисы, недавно она ездила в Панаму вместе с дочками Умой и Мартой. Семья воссоединилась спустя много лет!
Раскрыла Елена на марафоне и историю выбора имен для своих девочек, которых растит вместе с мужем Валерием Юшкевичем.
"Когда была беременна Мартой, мы с мужем посмотрели фильм "Долгая дорога в дюнах", героиню которого зовут Мартой, и еще я читала книгу, как ухаживать за ребенком, автор тоже Марта, – улыбается актриса. – И она родилась в марте, все сложилось. Имя Ума выбрали по созвучию – Ума Валерьевна Юшкевич, а потом я узнала, что на хинди это значит – вторая дочь. Представляете, как я ее правильно назвала?"