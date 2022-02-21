"Чуть выше среднего": Борщева развенчала миф о сказочном богатстве актеров

В Москве состоялся 25-й юбилейный бал регбийного клуба "Московские Драконы" в поддержку Благотворительного фонда "Добросердие". Он был приурочен к празднованию Дню Святого Валентина и собрал немало знаменитостей. Актриса Елена Борщева тоже оказалась среди звездных гостей праздника.





На бал 40-летняя Елена Борщева пришла с супругом – тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. 15 марта 2007 года у них родилась дочь Марта, а 1 апреля 2015-го на свет появилась и дочь Ума. Об увлечениях наследниц и рассказала Елена в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

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"Моя старшая увлекается книгами, очень много читает, – радуется Елена. – В основном пока эта подростковая фантастическая литература, но недавно начала и "Вишневый сад" Чехова. Еще она неплохо рисует – ей нравится делать специальными маркерами небольшие скетчи, зарисовки".

Идти по стопам матери Марта пока не планирует. "Мы недавно разговаривали, и она призналась, что ей близка тема рекламы, – сообщила Боршева. – Она очень мудрая – заметила, что актрисой сможет стать всегда, но хочет иметь какую-то профессию еще".

Елена говорит, что отговаривать нследницу не будет, но про особенности и многочисленные подводные камни актерства непременно расскажет. "Многие актеры ломаются в момет кастинга, – считает Борщева. – Просто они пробуются, пробуются, а их все не утверждают. И это очень подрывает самооценку артиста. Нужно к этому относиться философски, просто как к части работы".

Борщева так же развеяла миф о сказочном богатстве работников сцены и экрана. "Деньги актерам приходят только когда начинается работа на потоке, – пояснила звезда. – Этого можно ждать годами! А потом начнется отторжение зрителем – мол, этого на экране слишком много. Я, например, не считаю себя богатой – у нашей семьи достаток чуть выше среднего".