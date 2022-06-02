Не может двух слов связать: Разодевшийся в розовое Киркоров опозорился у всех на глазах

Филипп Киркоров попал впросак.

Поп-король российской эстрады умудряется совмещать два главных дела своей жизни: музыкальную карьеру и воспитание детей. Правда, со вторым у Филиппа Киркорова иногда возникают сложности.

Как передает Пятый канал, в день защиты детей артист появился на мероприятии. В последнее время ходят разговоры о том, что музыкант, привыкший ухаживать за собой, чуть-чуть расслабился. Но на этот раз в свет он вышел как всегда – одетый с иголочки. Причем поп-король выбрал весьма необычный образ: под пиджак он надел яркую розовую рубашку, а на лицо – такого же цвета очки. Звезду моментально атаковали журналисты, которые не упустили возможности пообщаться с ним о его любимых детях – Алле-Виктории и Мартине.

Так, в беседе с прессой Филипп Киркоров рассказал, как однажды опозорился на глазах у своих наследников. Дело в том, что его сын и дочь увлеклись серфингом и хотели обучить этому делу знаменитого отца. Правда, освоить непростой вид спорт у него так и не получилось. В ответ поп-короля спросили: не хотел бы он все-таки научиться держаться на доске, чтобы вместе с детьми покорять волны. Кажется, этим вопросом артиста застали врасплох, ведь, отвечая на него, он не смог связать слов.

"Я только за... Всего то... всего того, что... чему можно научиться", – сказал Филипп Киркоров.

