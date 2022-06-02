Звезда "Битвы экстрасенсов" умерла на больничной койке: Отказали печень, почки и ноги

На 44-м году жизни внезапно скончалась звезда "Битвы экстрасенсов".

Елена Ясевич стала победительницей 12-го сезона популярного шоу. Однако дар, доставшийся ей от прабабушки, в виде экстрасенсорных способностей не помог ей решить проблемы со здоровьем. Как рассказали друзья звезды "Битвы экстрасенсов", зная о своем недуге, она не обращалась к врачам.

Это и сыграло с ней злую шутку. Не так давно Елена Ясевич перенесла короновирус, причем дважды с небольшим перерывом. Позже на ее печень пошли осложнения, однако к этому экстрасенс отнеслась легкомысленно, хотя подруга Елена Закамская уговаривала ее обратиться к специалистам. Но ясновидящую было не переубедить: она находила все новые причины, чтобы не идти к врачам.

В конце концов у звезда "Битвы экстрасенсов" случился приступ, к счастью, тогда медики приехали вовремя и смогли спасти жизнь Елены Ясевич, поставив капельницу. Однако повторный приступ, который поразил ее на днях, стал для нее последним. Из-за сильной боли у нее отказали ноги. Благо, рядом был приятель, который смогу доставить ее в медучреждение.

Туда ясновидящая поступила в бессознательном состоянии. Уже в больнице у нее отказали почки. До момента своей смерти она так и не очнулась. "В понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть", – поделилась подруга Елены Ясевич. Сейчас близкие звезды "Битвы экстрасенсов" занимаются организацией церемонии прощания, которая состоится в Петербурге уже завтра.