"Абсурд и дикость": австралийская певица Перукуа о запрете русской культуры в мире

5 июня в столичном "Крокус Сити Холле" с программой "Голос любви" выступит Перукуа. Но это не просто концерт, а концерт-медитация, благодаря которой зрители смогут заглянуть за вуаль мыслей, эмоций, переживаний о любви. И стать лучше, чище, добрее. Накануне выступления с волшебницей из Австралии встретился корреспондент "Дни.ру".

У Вас есть песня о русской душе. Удалось ли Вам разгадать ее тайну?

Вопреки расхожему мнению, я не думаю, что существует какая-то особенная тайна русской души. Просто вы по природе очень щедрые, глубокие, красивые любящие и заботливые люди. Вы сохранили ценность полов, семьи и детей. И все благодаря тому, что вы понимаете, осознаете на самом глубинном уровне, что по настоящему ценно в жизни. а что – просто мода эпохи.



Сегодня многие артисты боятся ехать в Россию, отменяют выступления. Были ли у Вас сомнения?



Ни малейших. И в Москву я всегда приезжаю с огромной благодарностью. Задача культуры – объединять людей, находить точки соприкосновения, а не разделения. Все мое творчество, равно как и работа с женщинами, посвящены любви, раскрытию настоящей природы. Этому я посвятила свою жизнь. И это соединение с полем любви, с ощущением любви в себе, сейчас так важно на планете. Не случайно моя программа называется "Голос Любви".

Сегодня во всем мире начались гонения на русскую культуры, как Вы к этому относитесь?

Это абсурд и дикость. Культура – это связующее звено между культурами, народами различными политическими и иными взглядами. Задача культуры – быть инструментом объединения людей, а не повода для гонений.

Какую из множества своих методик и практик Вы считаете наиболее полезной сегодня, в эти сложные, темные времена?

Практика раскрытия поля любви. Я говорю не про теорию или красивые слова, а про прямое физическое переживание в своем теле ощущения чувства любви. И мы обязательно сделаем это на моем выступлении в "Крокусе".

Вам удается собирать огромные по численности семинары. Как считаете, что привлекает женщин в Ваших практиках?

Женщины устали от жесткости мужских энергий современного мира, от страха за свое выживание, от самокритики, от чувства недостаточности. Я помогаю каждой женщине вернуться к себе, к своей природе, наполниться чувственной энергией, восстановить доверие к себе, вернуть любовь к своему телу.

Чего хотели бы пожелать тем, кто придет на Ваш нынешний концерт?

Сейчас, когда ломаются шаблоны мышления, устоявшееся представление о мире, у каждого человека есть выбор – либо впасть в панику и смятение, недоверие к жизни и страх за свое выживание, либо понять, что это лучшее время для того, чтобы осуществить те перемены, которые так долго откладывались. И в итоге найти правильный ответ на нелинейные вызовы, которые подбрасывает нам мир. Выбор за каждым.