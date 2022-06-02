Алибасов превратил лицо Джигурды в кровавое месиво

36-летний сын музыкального продюсера Бари Алибасова – Бари Каримович – стал участником боев без правил. Он вышел на ринг с соперником актером Никитой Джигурдой. Оба персонажа известны своим скандальным нравом и дерзкими выходками, поэтому бой получился особенно ярким. Не обошлось без довольно тяжелых последствий, ведь бой получился неравным.
Организаторов боя не смутило, что молодой и энергичный Бари Алибасов намного тяжелее и проворнее 61-летнего актера Никиты Джигурды. Поэтому на ринге сын продюсера расквасил лицо актера в кровь. Выглядело это страшно. Несмотря на возраст, Никита Джигурда пытался сдерживать удар, и ему это какое-о время удавалось.
Балерина Анастасия Волочкова ужасно переживала за друга, когда увидела кровь на его лице. Она болела из зрительского зала и с ужасом смотрела на творящееся на ринге. После завершения боя она вышла на ринг и поддержала измученного актера. Бари Алибасова поддерживала актриса Елена Беркова.
Она тоже вышла на ринг и облила Анастасию Волочкову водой, однако бывшая прима Большого театра повела себя достойно и не стала поддаваться провокации.