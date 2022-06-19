Шатающаяся Волочкова повисла на очередном мужике после заявлений о свадьбе: Настоящий экстаз

Анастасия Волочкова показала нежные объятья на камеру.

Анастасия Волочкова решила переквалифицироваться в певицу и уже успела записать песню "Глоток любви". Затем до балерины дошло, что у каждой уважающей себя исполнительницы должен быть клип, поэтому, не долго думая, она решила заняться съемками своего "детища". Для этого звезда наняла целую команду профессионалов: продюсера, стилистов, режиссера. Специалисты сделали свое дело. Так, Волочковой сменили имидж и сделали из нее настоящую принцессу, подобрав элегантные наряды.

Накануне экс-прима Большого театра объявила о завершении съемок. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, выложив короткий ролик. На видео она стоит с режиссером и продюсером Маратом Халиковым, который объявляет об окончании работы и преподносит звезде памятный сувенир – киношную хлопушку. "Мы дарим тебе ее в знак того, что ты профессионал", – говорит он.

Шатающаяся, по всей видимости, от радости и усталости Волочкова буквально повисла на мужике, выражая всем своим нутром настоящий экстаз. "Я сейчас расплачусь", – говорит Анастасия.

Напомним, что фанаты балерины все ждут, когда она наконец-то выйдет замуж. За плечами звезды множество несложившихся романов. Так, еще недавно она крутила с банщиком Сергеем, которого нашла на программе "Давай поженимся!". Однако вскоре пара со скандалом рассталась.

Теперь же поклонники подозревают, что очередным мужиком артистки стал Марат Халиков, который снимал ей клип. А ведь еще недавно пользователи сети заявляли, что Анастасия должна сыграть свадьбу с другим своим приятелем – Никитой Джигурдой. Говорить об этом поклонники начали после того, как Волочкова показала нежные объятья с мужчиной в микроблоге.