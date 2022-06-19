"Прости Господи": скрючившаяся Волочкова засветила жилистое нутро промеж раздвинутых ног

Анастасия Волочкова продолжает удивлять народ, демонстрируя части тела.

Анастасия Волочкова, по всей видимости, решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в музыке. Не так давно она даже записала свою песню под возвышенным названием "Глоток любви". Останавливаться на достигнутом новоиспеченная певица не стала и уже занялась съемками клипа. Помогать ей в этом взялся друг и по совместительству продюсер Марат Халиков.

Экс-прима Большого театра полностью погружена в работу. Съемки проходят в шикарном особняке звезды. В клипе балерина предстала в необычных для себя образах. Стилисты ей подобрали элегантные вечерние образы: роскошные платья, стильные прически и утонченный макияж. Так, Волочкова выглядела как настоящая королева. Однако вскоре она не выдержала и все-таки опубликовала в микроблог снимок в привычной манере.

На снимке звезда по традиции скрючилась и раздвинула ноги, чем вызвала оторопь. Артистка продемонстрировала жилистые ноги, торчащие из нутра чернеющего платья. Народ был шокирован деформированными многолетними тренировками конечностями артистки. Так, на голенях были заметны вздувшиеся вены, а одна из ступней вовсе была частично забинтована.

"И на переднем плане лыжа перемотана изолентой", "Умоляю! Больше не показывайте ваши ноги никогда! Я понимаю, что вы без комплексов, но поберегите эстетические чувства людей! Боже, даже ноги моей 97-летней бабушки были лучше", "Ноги, конечно, не айс. Такое нельзя показывать", "Прости Господи", "И опять пирожок раздвинут, неужели вот так хочется?", – возмутились пользователи сети.