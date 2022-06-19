"Наступил конец жизни": народ ошеломлен потерей Федосеевой-Шукшиной

В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной случилась личная драма.

Отношения Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова давно уже вызывают недоумение у народа. Россияне никак не могут понять, вместе ли артисты или нет. Недавно актриса заявила, что официально не разводилась с музыкантом. Женщина призналась, что документов о расторжении брака ни у нее, ни у возлюбленного нет. Более того, она не собирается отказываться от своих чувств и не позволит хейтерам радоваться их расставанию.

Несмотря на это, страсти в отношениях звезд кипят. Недавно появился слух, будто продюсер связал себя узами брака со своей сиделкой. Эта новость сильно ударила по состоянию пожилой женщины. Более того, даже народ был ошеломлен потерей Федосеевой-Шукшиной возлюбленного. Ведь фанаты актрисы надеялись, что вскоре она объявит о воссоединении с продюсером.

"Я не могла продохнуть, думала, наступил конец всей моей жизни", – передает Федосеева-Шукшина свое состояние, когда она узнала о женитьбе Алибасова. По словам женщины, она не спала всю ночь и испытывала смешанные чувства: от страха до обиды. При этом Лидия не могла поверить в происходящее, ведь еще несколько дней назад она разговаривала с Алибасовым по телефону и ни о какой разлучнице не подозревала.

К слову, Алибасов заявляет, что не женился на сиделке. По его словам, эту новость он сам узнал из социальных сетей. Продюсер отметил, что с женщиной его связывают исключительно рабочие отношения. Так, она помогает ему в быту, а также оказывает медицинские услуги.