"Этому не бывать": престарелая Федосеева-Шукшина раскрыла правду об отношениях с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина была замужем за Бари Алибасовым в течение нескольких лет. К сожалению, отношения пары не были долгими. Так, в прошлом году стало известно, что пара рассталась. Однако накануне начали появляться сообщения о том, что, по словам актрисы, официального развода все-таки не было.
Шукшина уверяет, что она все еще супруга популярного музыканта. Она объяснила это тем, что какой-либо бумаги, подтверждающей развод, у них нет. "Этому не бывать", – отрезала престарелая женщина. Артистка добавила, что она любит Алибасова, а он испытывает чувства к ней, поэтому завистники не увидят их окончательный разрыв. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.
Напомним, причиной раздора в отношениях Алибасова и Шукшиной стала квартира, которая новоиспеченная супруга подарила своему избраннику. Продюсер же на время переписал жилплощадь на помощника, чем вызвал негодование жены. Обиженная Шукшина потребовала вернуть подаренное.
Ссоры привели к судебным разбирательствам. Федосеева-Шукшина приняла решение развестись с горе-возлюбленным. Однако через некоторое время она передумала и вновь обратилась в суд, который, в свою очередь, пошел ей навстречу. Во второй раз о разводе заговорили после того, как у Шукшиной возник конфликт с сыном Алибасова. Дело в том, что, по слухам, мужчина не захотел делить наследство, а потому настоял на необходимости развода.