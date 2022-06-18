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Шоу-бизнес
Гурцкая ответила смешавшей ее с грязью Собчак: Хотела сделать больно

Гурцкая ответила смешавшей ее с грязью Собчак: Хотела сделать больно

Диана Гурцкая прокомментировала унизительную шутку Ксении Собчак.
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Накануне разразился очередной скандал, в центре которого в очередной раз оказалась Ксения Собчак. Дело в том, что телеведущая отпустила неприличную шуточку в адрес Дианы Гурцкая, чем вызвала неодобрение публики.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Гурцкая посетила Международный экономический форум, проходящий в Санкт-Петербурге. Незрячую женщину сфотографировали, когда она вместе с супругом прохаживалась среди стендов. Именно этот снимок решила прокомментировать экс-ведущая "Дома-2", которая написала в социальных сетях, что Гурцкая приехала посмотреть стенды. Многие пользователи сети осудили Собчак, заявив, что она буквально смешала с грязью слепую артистку.

Накануне Диана прокомментировала слова журналистки. Певица не стала скандалить и опускаться до ответных унижений. Более того, она даже не обиделась на нападки Собчак. "Не думаю, что Ксения хотела сделать мне больно", – заявила она, отметив, что ценит юмор и сама является веселым человеком.

Оказалось, что звезды не просто знакомы, но и общались. Именно поэтому незрячая артистка решила, что злого умысла у журналистки не было. "Я ее уважаю", – отозвалась артистка о Собчак.

Стоит отметить, что сама Ксения Анатольевна не считает, что поступила неправильно. По ее мнению, ее юмор был вполне уместен.

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Диана Гурцкая. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 11:49 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
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