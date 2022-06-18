Гурцкая ответила смешавшей ее с грязью Собчак: Хотела сделать больно

Диана Гурцкая прокомментировала унизительную шутку Ксении Собчак.

Накануне разразился очередной скандал, в центре которого в очередной раз оказалась Ксения Собчак. Дело в том, что телеведущая отпустила неприличную шуточку в адрес Дианы Гурцкая, чем вызвала неодобрение публики.

Гурцкая посетила Международный экономический форум, проходящий в Санкт-Петербурге. Незрячую женщину сфотографировали, когда она вместе с супругом прохаживалась среди стендов. Именно этот снимок решила прокомментировать экс-ведущая "Дома-2", которая написала в социальных сетях, что Гурцкая приехала посмотреть стенды. Многие пользователи сети осудили Собчак, заявив, что она буквально смешала с грязью слепую артистку.

Накануне Диана прокомментировала слова журналистки. Певица не стала скандалить и опускаться до ответных унижений. Более того, она даже не обиделась на нападки Собчак. "Не думаю, что Ксения хотела сделать мне больно", – заявила она, отметив, что ценит юмор и сама является веселым человеком.

Оказалось, что звезды не просто знакомы, но и общались. Именно поэтому незрячая артистка решила, что злого умысла у журналистки не было. "Я ее уважаю", – отозвалась артистка о Собчак.

Стоит отметить, что сама Ксения Анатольевна не считает, что поступила неправильно. По ее мнению, ее юмор был вполне уместен.