"Ей же 16": Женатого Розенбаума застали за ласками с молодой девицей

Народный артист России на днях посетил светское мероприятие и повидался со многими коллегами. Фото с ним и молодой спутницей засветилось на просторах интернета.
Серию снимков опубликовала в своем телеграм-канале чемпионка Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева.
На фото были также олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, ее супруг, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, ведущая Лариса Гузеева и 70-летний певец Александр Розенбаум. на одном из фото женатый артист ласково приобнял молодую спортсменку за талию. Было видно, что он безумно доволен такой встречей.
Поклонники возмутились имиджу Камилы Валиевой. По мнению некоторых, она была одета как взрослая женщина.
"Кто же так ее одевает? Ей же 16, а не сорок", – написали фолловеры.
Напомним, в личных соревнованиях на ОИ-2022 Камила Валиева заняла четвертое место. Ее обвиняли в употреблении допинга и грозили отстранением от индивидуальных соревнований.