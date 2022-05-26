Вскрылась связь женатого деда Розенбаума с молоденькой юмористкой

Супруга подарила народному артисту дочь Анну, а та в свою очередь уже давно сделала знаменитого отца дедом. Несмотря на наличие такого серьезного статуса, Александр Розенбаум – еще мужчина хоть куда. Молоденькие поклонницы говорят о нем с огромным восхищением.
Например, к таковым относится стендап-комик Наталья Краснова. В ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!" она рассказала о связи с Розенбаумом, которая очень много значит для нее. Речь идет даже не о романтической связи, а о чем-то гораздо большем.
Однажды молоденькую юмористку пригласили вести музыкальный конкурс "Новая волна" в паре с народным артистом. Одна лишь перспектива знакомства с мэтром уже вызвала у Красновой восторг. В результате совместная работа не сложилась, но знакомство с этим великим человеком состоялось, и это главное. Краснова призналась, что до сих пор благодарна всему миру за такую возможность.
"Я прикоснулась к легенде," – рассказала юмористка о встрече с артистом.
Другой звездой столь же высокого уровня Наталья Краснова считает сатирика Михаила Жванецкого. К огромному сожалению женщины, к этой легенде она прикоснуться не успела.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что 70-летний Александр Розенбаум сделал заявление об эмиграции.