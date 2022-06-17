Нажившую проблем МакSим выперли из дома: Осталась на Казанском вокзале

МакSим откровенно рассказала о непростом периоде в жизни.

Прошлый год для певицы выдался не из легких. Внезапно артистка сильно заболела: из-за тяжелой формы пневмонии она оказалась на грани смерти, проведя три месяца в больнице. За жизнь МакSим переживали и молились по всей России, и, к счастью, врачам удалось буквально вытащить ее с того света.

Как оказалось, это был не единственный трудный период в жизни звезды эстрады. Не менее тяжело артистке жилось, когда она была еще никому не известна. Певица вспомнила времена, когда грезила о славе и в погоне за мечтой была готова уехать в Москву. Родители сначала считали эту идею глупой: мол, о какой столице может идти речь, когда еще юная Марина нажила проблем в школе из-за постоянных пропусков.

Но в конце концов, когда будущая звезда поправила оценки и даже поступила в университет, родители все же выперли ее из дома – навстречу известности. Отец МакSим решил самостоятельно довезти ее из Казани в Дмитров – к своей сестре. Однако певица не смогла там прожить и дня, сразу сбежав в Москву, которую она, к слову, даже не знала. Артистка понятия не имела, как вернуться обратно, поэтому была вынуждена жить на вокзале.

"В итоге в 2000 году так и осталась на Казанском вокзале и провела там неделю", – призналась звезда.

К счастью, на перроне она случайно увидела свою знакомую, с которой договорилась снимать комнату. Более того, певица устроилась не на самую лучшую работу – раздавала призы в костюме банки от газировки. Хотя сама МакSим этим и по сей день гордится.