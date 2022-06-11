МакSим поразила словами о своем состоянии: Зеленый человечек с другой планеты

Знаменитая российская певица МакSим проживает непростой период. Казалось бы, самое страшное позади, однако артистке предстоит пройти период восстановлении после комы.
Артистка откровенно рассказала о том, что реабилитация все еще продолжается. К счастью, болезнь не отразилась на внешнем виде певицы, что очень важно для ее работы.
При этом МакSим не стала углубляться в подробности своего здоровья. Она отметила, что такие вещи не проходят без последствий.
Кроме того, знаменитость сделала странное заявление, характеризуя свое состояние после выздоровления. "Я все еще зеленый человечек, который только что вернулся с другой планеты", — цитирует певицу светская пресса.
Марина Абросимова (настоящее имя певицы — прим. ред.) посетовала на то, что от нее сразу стали требовать адекватного поведения. При этом в тот период знаменитость не понимала, что вообще происходит, передает Lenta.ru.
Напомним, в прошлом году певица МакSим перенесла тяжелую пневмонию и оказалась на грани смерти. Она почти три месяца провела в больнице, а также побывала в реанимации.