"Все ждут драку?": окрутившая миллионера Орлова слила в Сеть фото со свадьбы

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Орлова предстала в новом качестве.

Осенью прошлого года Ольга Орлова вышла замуж. Она вступила в брак с таинственным возлюбленным Валерием. Таким его называют потому, что телеведущая долго скрывала свои отношения с тем, кого ей удалось окрутить, а когда об этом все-таки стало известно общественности, редко выкладывала кадры с ним в Сеть.

Спустя время Орлова стала охотнее делиться с поклонниками снимками, так сказать, из личной жизни. Например, недавно Ольга показала своих новых родственников – дочь Валерия Яну и ее новоиспеченного супруга. Телеведущая побывала на их свадьбе. "Все ждут драку?", – поинтересовалась бывшая солистка группы "Блестящие" у подписчиков в популярной соцсети, слив в интернет снимок молодоженов.

Так Орлова, которая воспитала лишь сына, стала тещей. А вот станет ли артистка свекровью и как скоро, пока неизвестно. Знаменитость не рассказывает поклонникам о личной жизни своего 21-летнего наследника.

Напомним, в 2001 году Ольга Орлова родила сына Артема от бизнесмена Александра Карманова, с которым на тот момент состояла в браке. Телеведущая развелась с ним в 2004-м. Как рассказывала сама певица, брак распался из-за того, что и она, и он больше занимались своей карьерой, чем личной жизнью.