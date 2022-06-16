"Царствие небесное": Недавно выскочившая замуж Орлова похоронила любимого человека

Ольга Орлова поделилась печальной новостью.

В прошлом году артистка удивила поклонников новостью: как оказалось, она вышла замуж – за мужчину, о котором предпочитает и сейчас не распространяться публично. Церемония бракосочетания была лишена помпезности. "Тихо, скромно, вдвоем", – рассказывала Ольга Орлова.

Судя по микроблогу экс-солистки "Блестящих", она безмерно счастлива, а поводов для расстройства в ее жизни, кажется, и быть не может. Однако сегодня певица вспомнила о горе, которое произошло в ее жизни. Дело в том, что вчера была годовщина смерти ее любимого человека – близкой подруги Жанны Фриске. Любимица миллионов ушла из жизни и была похоронена семь лет назад.

В честь этой даты Ольга Орлова опубликовала в своем микроблоге архивный снимок, на котором изображена танцующей вместе с еще живой артисткой. "Сегодня самый грустный день в году", – подписала фотографию экс-солистка "Блестящих". Поклонники присоединились к скорби своего кумира, ведь и для них уход талантливой певицы стал большой утратой. "Царствие небесное Жанночке, вечная память", – написал кто-то из пользователей.

Напомним, Жанна Фриске умерла на 42-м году жизни: ее не стало 15 июня 2015 года после длительной борьбы с болезнью. Певица выступала вместе с Ольгой Орловой в группе "Блестящие" – тогда между ними и завязалась крепкая дружба.