"Голая, пьяная": постаревшую хамку Распутину вывели на чистую воду

В прошлом году Маша Распутина стала членом жюри в шоу "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ.

Теперь выяснилось, что судейство знаменитой блондинки понравилось далеко не всем. На артистку всерьез ополчилась певица Наталья Власова, которая приняла участие в том проекте после долгих сомнений. На днях затаившая обиду певица вывела постаревшую Машу Распутину на чистую воду в ютуб-шоу "Главный вопрос".

Участница обвинила Распутину, как и остальных судей, в хамстве да и вообще усомнилась в их экспертности. Власова заявила, что мнение Распутиной ее вовсе не интересовало, так как такую судью вообще нельзя воспринимать всерьез. За тот период, когда Наталья выпустила целый ряд авторских альбомов и сняла два десятка клипов, Маша не сделала ничего.

"30 лет назад про Гималаи, в которых она голая, пьяная кого-то съест и залает," – вспомнила Власова популярную песню звезды.

Такая певица, по мнению участницы, просто не может что-либо говорить ей о музыкальном вкусе и стиле.

Как пишет StarHit, исполнительница хита "Роза чайная" на шоу очень жестко раскритиковала Власову, назвав ее трактовку великого произведения пошлой и бездарной. Судя по всему, Наталья не смогла забыть хамских замечаний и затаила обиду.

Напомним, что коллегами Маши Распутиной по жюри стали Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха. Эти судьи также не впечатлили участницу – ни одного из них певица не считает авторитетом в мире музыки, поэтому их оценки для нее были просто анекдотичными.

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