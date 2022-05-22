Распутина влепила Пугачевой затрещину: Русский человек никогда в Израиль не побежит!

Маша Распутина заговорила о патриотизме, осадив уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву.

В недавнем выпуске программы "Ты не поверишь" говорили о Маше Распутиной и о ее жизни. Несмотря на возраст, певица может похвастаться точеной фигуркой, ведь она регулярно занимается спортом и пьет травяной чай каждый вечер. Певица также признается, что является транжирой и никогда не жалеет денег на себя любимую. Так, она еще на программе Леры Кудрявцевой заявляла, что может заплатить только за маникюр двадцать тысяч рублей.

Кстати, Распутина – одна из немногих звезд, кто не уехал за границу на фоне специальной операции на Украине. У нее даже нет заграничной недвижимости, отдыхать певица предпочитает на Родине. Так, она обзавелась апартаментами в Сочи. "Родина для меня – это все", – заявляет Маша. "Русский человек никогда в Израиль не побежит!" – отрезала также артистка, по всей видимости, намекая на сбежавшую из России Аллу Пугачеву. Вот такую вот затрещину влепила Примадонне патриотка Распутина.

Она отметила, что не собирается за границей ни отдыхать, ни лечиться, ни прятаться. Закадровый голос добавил, что у Распутиной нет замка, еще раз намекнув на супругу Максима Галкина. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие замка, артистка не бедствует. Так, на Рублевке у нее есть четырехэтажный дом с кованными воротами.