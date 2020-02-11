"Должна соответствовать красивым людям": Бледанс на курорте бросилась к тренажерам

Популярная актриса и телеведущая снялась в сериале "Фитнес". Эвелина Бледанс продемонстрировала зрителям ситкома роскошные формы.

На телеканале "Супер" состоялась премьера нового сезона сериала "Фитнес". В свежих эпизодах появилась популярная актриса Эвелина Бледанс. Артистке досталась роль подруги владелицы спортивного клуба Бэллы. Персонаж Эвелины может любого довести капризами до нервного срыва.

Бледанс предстала в ярко-розовом спортивном комбинезоне. Наряд выгодно подчеркивал точеную фигуру артистки. По словам Эвелины, она и не думала, что ей придется надевать такой необычный костюм.

"Для съемки я выбрала элегантные и женственные комбинезоны, а этот взяла чисто поприкалываться. Но режиссер Кирилл Васильев сказал, что моя героиня должна быть яркой и эпатажной, поэтому черные и серые цвета не подойдут, и выбрал именно этот костюм", – сказала Эвелина Бледанс.

Знаменитость призналась, что до начала съемок нового сезона сериала "Фитнес" отдыхала в Турции. На курорте она много работала над внешним видом. Звезда три раза в день ходила в тренажерный зал и спортивные групповые занятия.

"В этом сериале очень много красивых людей в обтягивающей спортивной одежде. Я должна с ними выступать на равных, должна соответствовать и быть не хуже тех прекрасных героинь, которые демонстрируют тут свои подтянутые фигуры. Я очень готовилась, занималась спортом три раза в день. Правда, когда вернулась из отпуска, начались бессонные гастроли с неконтролируемой едой. И я опасалась, что все мои труды разобьются о них", - сказала Эвелина Бледанс.