"Сердце болит": Федосеева-Шукшина заговорила о смерти в важный день

Лидия Федосеева-Шукшина переживает из-за старшей дочери, с которой не общается. Недавно она даже заговорила о смерти.

Лидия Федосеева-Шукшина давно уже живет тихой и размеренной жизнью. На данный момент она проживает с Ольгой – младшей дочерью. А вот со старшей наследницей она практически не общается. Пожилая женщина очень скучает, а потому недавно решила обратиться к Марии в важный для их семьи день.

По случаю дня рождения звездной дочери Лидия Федосеева-Шукшина взмолилась и попросила ее чаще общаться с ней. Она отметила, что очень любит наследницу и постоянно ждет хоть небольшой весточки от нее. Также она отметила, что очень страдает из-за разлада Марии с сестрой Ольгой. Она слезно попросила наконец-то помириться с родственницей. "Сердце болит", – взвыла пенсионерка.

Мать Марии не забыла о внуках и правнуках, пожелала им здоровья и благополучия. Она заявила, что всех любит и прощает и попросила того же от нерадивой дочери. Также женщина попросила молиться за нее, а когда она умрет, приходить к ней на кладбище. "Когда меня не станет, приходи ко мне на могилку", – заговорила о смерти Федосеева-Шукшина.

Напомним, что сестры Шукшины не общаются, из-за чего очень страдает их мать. Ольга не понимает, почему Мария так обозлилась на родственников. Больше всего она волнуется за мать, ведь пожилой женщине очень нужно внимание обеих дочерей.