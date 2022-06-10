"Слава Богу, вымело из России": отчалившей за бугор Пугачевой всадили нож в спину

Об отъезде Примадонны за границу гудит вся Россия.

После начала спецоперации на Украине многие представители элиты отечественного шоу-бизнеса покинули Россию. Кто-то объяснил это решение давно запланированным отпуском и пообещал вернуться, а кто-то уже из-за бугра льет грязь на кормившую его страну. Одной из первых за границу удрала Алла Пугачева с мужем и детьми: сейчас чета живет в Израиле.

Решение звезд покинуть Россию нередко критикуют их коллеги по цеху. Так, например, Мария Шукшина сравнивала сбежавших артистов с "рептилиями от заводчика", а теперь высказаться решил знаменитый шансонье Александр Новиков. Как оказалось, его совсем не печалит тот факт, что нашу страну покидают деятели культуры. Бард уверен, что спецоперация просто-напросто расставила все по своим местам, а также раскрыла людям глаза на многие вещи.

"Ну, и слава Богу, что многих вымело из России... Это сила, очищающая мир", – сказал музыкант.

Не оставил он без внимание и бегство Аллы Пугачевой, тем самым всадив ей нож в спину, ведь ее и без него слишком часто обсуждают. Бард заметил, что Примадонну нельзя сравнивать с другими артистами, ведь она сделала очень много для страны, в которой родилась. А вот, зачем певица решила отчалить в Израиль, ему до сих пор не понятно: мол, Алла Пугачева не совершала оскорбляющих Россию поступков, поэтому предпосылок к бегству не было.