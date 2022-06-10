"Новый вид рака": врач покойной Началовой ошеломил известием о состоянии Вайкуле

Здоровье 68-летней Лаймы Вайкуле вызывает беспокойство поклонников.

В последние дни в Сети не стихают разговоры о состоянии знаменитой певицы. Поговаривают, что у артистки произошел рецидив онкологического заболевания, которое было диагностировано много лет назад – якобы именно от этой болезни она и поехала теперь лечиться в США. Сама Лайма Вайкуле свое здоровье не комментирует, а ее представители уже поспешили опровергнуть эти слухи.

Примечательно, что еще в начале всей этой шумихи ситуацию Вайкуле прокомментировал главврач клиники, в которой проходила лечение ныне покойная Юлия Началова, – Василий Шуров. Оказывается, здесь есть важный нюанс. По словам доктора, онкологическое заболевание было обнаружено у певицы еще в 90-х. Тогда врачи давали ей очень плохой прогноз, но произошло настоящее чудо.

Можно предположить, что артистка действительно победила рак – она и сама в этом признавалась, благодаря судьбу. Но, к сожалению, это не дало ей иммунитета против новой онкологии – такого просто не существует. Как объяснил врач "МК", не появилось никаких гарантий от нового недуга. С тех пор прошло почти 30 лет, и это очень большой срок, за который вполне могла развиться и другая болезнь.

"Большая вероятность, что у артистки появился новый вид рака," – ошеломил доктор известием о возможном состоянии артистки.

Впрочем, пока официальных подтверждений нет, все это остается лишь слухами пользователей и предположениями сторонних специалистов.

Ранее концертный директор заикнулась о здоровье Лаймы Вайкуле после слухов о рецидиве онкологии.