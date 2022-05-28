Концертный директор заикнулась о здоровье Вайкуле после слухов об рецидиве онкологии

Поклонники Лаймы Вайкуле всерьез начали беспокоиться за любимую певицу. Дело в том, что в социальных сетях начал распространяться слух о болезни певицы. Поговаривали, будто у артистки случился рецидив онкологического заболевания, из-за чего она даже уехала лечиться в Америку. Также сообщалось, что женщина уже несколько месяцев находится за границей, куда она отправилась вместе с супругом. Столь печальная новость сильно встревожила фанатов. Развеять слухи поспешил концертный директор артистки.
По словам Кристины Обосян, сообщения о страшном недуге – это лишь сплетни. Женщина уверила, что здоровью Вайкуле ничего не угрожает. "Обман", – отрезала она на вопросы о болезни артистки. Стоит отметить, что ее ответ ограничился лишь этим. Подробнее о состоянии звезды она говорить не стала.
Стоит отметить, что корреспонденты также обратились к старому другу певицы Владимиру Винокуру. Однако мужчина заявил, что не в курсе состояния здоровья давней приятельницы.
Напомним, что впервые онкологию Вайкуле диагностировали еще в девяностых. Однако женщине удалось справиться со страшным заболеванием. Во многом ей в этом помог супруг.