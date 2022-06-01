Обещавшая усыновить ребенка Бузова сообщила радостную новость: Люблю вас, детки!

Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться радостью.

Поющая телеведущая, как известно, была замужем за экс-футболистом Дмитрием Тарасовым, однако потомством пара так и не обзавелась. Поговаривают, что именно нежелание Ольги Бузовой рожать и стало камнем преткновения в их отношениях.

Сегодня, в День защиты детей, экс-звезда "Дома-2" решила записать для поклонников видеосообщение в "Телеграме": без макияжа и с патчами на глазах она поспешила поделиться с фанатами радостными новостями. Сначала теледива напомнила, что сегодня первый день лета, а потому пожелала народу хороших и теплых месяцев. А потом поющая телеведущая анонсировала свое грандиозное шоу, которое состоится в ближайшие дни.

Ну, а в завершении своего сообщения Ольга Бузова вспомнила о празднике, который сегодня отмечают россияне. Сначала она обратилась к родителям, воспитывающим своих наследников, и попросила их беречь подрастающее поколение. А потом адресовала сообщение своим юным поклонникам: "Детки, я люблю вас!" – трогательно призналась звезда.

Однако бдительные фанаты упрекнули теледиву в том, что она не выполняет своих обещаний. "А где твои дети? Ты же обещала в 35 лет взять ребенка из детского дома, если своих не будет?" – задали ей вопрос пользователи. И не соврали, поющая телеведущая действительно делала такие громкие заявления. Правда, сейчас ей уже 36 лет, а счастливой мамой она так и не стала.