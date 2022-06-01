Не только сцена: Что связывает Филиппа Киркорова и Анну Asti

Певица Анна Асти в последнее время сильно изменилась. Оказывается, эти перемены неспроста.

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В прошлом году не стало любимой многими поп-группы Artik & Asti. Коллектив распался после десяти лет существования. Солистка Анна Дзюба сама приняла решение покинуть группу и начать сольную карьеру. Для многих поклонников уход Анны из дуэта стал настоящим шоком.

После этого события Анна Asti впала в глубокую депрессию. Для певицы уход из группы оказался непростым решением. За поддержкой и помощью артистка обратилась к Филиппу Киркорову, который с радостью откликнулся и протянул коллеге руку помощи.

"Я ушла в себя, потому что все, абсолютно все потрясения я переживаю вот таким образом. То есть я закрываюсь, в ракушку прячусь и все переживаю", – рассказала Анна Дзюба.



Решение поговорить с Киркоровым подсказало Анне сердце. Муж спросил певицу, почему она все время грустна, расспросил про друзей и задал вопрос, с кем бы она хотела пообщаться. Не раздумывая, Анна выпалила, что с Киркоровым, несмотря на то, что близко знакомы они не были. Именно поп-король смог вытащить артистку из депрессии и буквально спас. По словам Анны Asti, она чувствует некий магнетизм рядом с ним, сообщает Пятый канал.

"Вот ты чувствуешь своего человека, ты ощущаешь какое-то вот, не знаю, волшебство между вами, да, какое-то притяжение. Знаете, прямо мне все время хотелось его обнять", – рассказала артистка.

Когда Анна Дзюба и Филипп Киркоров встретились, они проговорили пять часов. Позе сам певец признавался, что Анна для него не просто подруга. Оказывается, встречу с ней ему предсказывала сама Ванга.