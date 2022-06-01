Осталась одна: Проболтавшийся о разводе Тарзан бросил Королеву

Тарзан поставил точку в раз в слухах о разводе с Наташей Королевой.

В последнее время злые языки все чаще говорят о том, что в отношениях звездной пары не все гладко. По слухам, всему виной разные мнения о спецоперации на Украине: в то время как мать Наташи Королевой дала понять, что не одобряет действия российских солдат, Тарзан выразил поддержку армии родной страны.

Правда это или нет, остается только догадываться. Однако исполнительница хита "Маленькая страна" в последнее время все реже появляется на публике со своим супругом, а на мероприятиях ее сопровождает сын Архип Глушко. Вчера звезда эстрады отпраздновала свой 49-й день рождения. Так вот, праздник выдался богатым на сюрпризы, в том числе и от мужа.

На своей странице в соцсетях Тарзан сделал публикацию, которой поставил точку в слухах о разводе с Наташей Королевой. Судя по всему, это архивные кадры: на них парочка вместе плавает в море и трогательно целуется. В какой-то момент Сергей Глушко, завершив ласки спины своей возлюбленной, бросил ее, уплыв из кадра, а она осталась одна.

"С Днем Рождения, моя королева! Спасибо, что ты есть! Люблю тебя!" – подписал ролик артист.

Звездная супруга не осталась в стороне и ответила ему в комментариях: "Спасибо, мой шалун!". Судя по всему, о разладе в семействе не может быть и речи. К слову, сам Тарзан недавно проболтался о разводе и отношениях с Наташей Королевой: он заверил, что не стоит верить слухам, мол, их "разводят" по несколько раз в год.