Муж Королевой после секса с Голубкиной: Это все мне нравится

48-летняя Мария Голубкина доказала, что есть еще порох в пороховницах. Недавно она ошарашила народ откровенной сценой в кино. В кадре запечатлели имитированный секс артистки в салоне автомобиля. Вся страна увидела дряблый зад и сползающие чулки. И хотя в адрес звезды посыпалась критика, муж Наташи Королевой отреагировал неожиданно.
Тарзан несколько раз посмотрел секс с Голубкиной, а потом сделал заявление — он хочет написать картину с изображением тела этой артистки. Сергей Глушко отметил, что любит пышные женские формы и пухлые тела эпохи Рубенса. Мол, мужчины не собаки и на кости не бросаются.
Также Тарзан добавил, что его супруга тоже обладает внушительными достоинствами. Якобы Наташа Королева далеко не худышка: может гордиться внушительным бюстом и сочной пятой точкой. "Это все мне нравится", — признался звездный стриптизер.
Напомним, в 2020 году мужчина кувыркался с двумя молодыми девицами, когда Наташа Королева отсутствовала дома. За проступок стриптизеру пришлось расплачиваться. Тарзан раскаялся в содеянном и жена простила подлую измену. После этого певица отдала свою яйцеклетку паре влюбленных геев из Америки, чтобы на свет появился ребенок. В итоге родилась очаровательная малышка.