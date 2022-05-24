Поддержавший российских солдат Глушко сделал заявление о скандале с тещей-украинкой

Конфликт интересов в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) налицо.

Когда началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса, мать Наташи Королевой завопила в Сети. Она призналась, что потрясена происходящем и дала понять, что не поддерживает действия российских солдат. Чуть позже Тарзан выступил в поддержку армии своей родной страны.

Интернет-пользователи заметили, что Людмила Порывай, которая уже много лет живет в Майами, отписалась в соцсети от некогда обожаемого ею зятя. Тот сделал то же самое. Так появились слухи о конфликте в знаменитой семье. Впрочем, возможный скандал никого не удивляет, ведь родительница Королевой, как и сама певица, родилась в столице Украины.

Недавно Глушко все-таки прокомментировал появившиеся в Сети слухи о конфликте с тещей. По словам Сергея, у него по-прежнему прекрасные отношения с матерью его жены. Однако супруг все-таки намекнул на напряженность. Он заверил, что в семье они обязательно "придут к общему знаменателю".

Также Тарзан дал понять, что не стоит верить слухам о расторжении брака с Наташей Королевой. Мол, злые языки "разводят" его с супругой несколько раз в год. Напомним, полтора года назад стало известно об измене стриптизера. Но певица смогла найти в себе силы простить мужа.