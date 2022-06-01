Пострадавшей от нападения Успенской собаке требуется срочная операция

Инцидент случился, когда Любовь Успенская вместе с дочерью и своей собакой прогуливалась. Вдруг неожиданно с соседской территории на них выбежал чужой пес и укусил певицу за ногу. Успенская была вынуждена защищаться от нападения невоспитанной собаки и отлупила ее. По словам Успенской, бульдог покусал ее так сильно, что ей пришлось обращаться за помощью к медикам. Также она написала заявление в полицию.
Исполнительница русского шансона обвинила соседку, которая является хозяйкой пса, в неадекватности. Впрочем, по мнению самой соседки, все было несколько иначе.
Женщина и ее подруга утверждают, что Любовь Успенская материлась и обзывалась и в целом вела себя неприлично. После того, как артистка избила ее собаку, она еще угрожала и самой соседке.
Сегодня выяснилось, что на скандале дело не закончилось, и пострадавшей собаке теперь требуется срочная операция. Оказалось, что после драки с Любовью Успенской у животного повредился глаз. Об этом рассказал адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский. По его словам, собака находится в тяжелом состоянии, сообщает телеканал "360".
Соседка и ее подруга, которая подтвердила оскорбления со стороны Успенской, планируют подать в суд на певицу.