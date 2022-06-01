Пригожин встал грудью на защиту беглянки Пугачевой: Паскуды и негодяи

На дня на фасаде телецентра Останкино появилась странная надпись, очерняющая Аллу Пугачеву. В ней содержался намек на нецензурную брань. Кто именно написал оскорбительную бегущую строку, не ясно до сих пор, но шума она наделала много. Пресс-службы телеканалов, сидящих в "Останкино", открестились от позорного поступка.
В Сети ходит версия о том, что никакой надписи на телецентре вообще не было. Якобы это фейк, и надпись создана в программе – графическом редакторе. Тем не менее, в Сети уже несколько дней наперебой говорят о случившемся.
Продюсер Иосиф Пригожин возмущен произошедшим. В данном вопросе он встал на сторону Аллы Пугачевой. По его словам, совершить такое могли только паскуды и негодяи. Продюсер призвал прекратить травить людей, которые после начала спецоперации на Украине покинули Россию.
"Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто уехавших, приехавших, путешествующих людей заставляет считать предателями. Вот они те самые негодяи", – возмутился Пригожин.
Напомним, в конце февраля Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети улетели в Израиль. Сначала семья прикрывалась лечением, потом отдыхом, но вскоре стало ясно, что это скорее напоминает эмиграцию. Примадонна планировала возвращаться на родину к началу учебного года, однако сможет ли вернуться Галкин, пока не известно, ведь в России ему грозят серьезные последствия за распространение лживой информации о действиях российской армии.