Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой

Сейчас каждый отъезд публичного человека за рубеж под пристальным вниманием общественности. Поклонники подозревают каждого в эмиграции, ведь после начала спецоперации на Украине многие звезды уже покинули страну и пока не спешат возвращаться.
Вот и еще одна звездная пара – Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина – объявили о выезде за рубеж. По словам фигуристов, они отправились в отпуск... Как же так? – сетуют фанаты. Неужели и они будут прикрываться отпуском и бросят страну?
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию поехали отдохнуть в солнечную Турцию. Снимки из отпуска Ягудин публикует в своем телеграм-канале.
Напомним, после 24 февраля Россию покинула целая группа знаменитостей. Некоторые открыто раскритиковали действия российских властей, другие прикрывались временным отъездом в отпуск или на лечение. Однако россияне уверены, что артисты покинули страну навсегда и теперь будут жить в эмиграции.
В списке покинувших страну певица Алла Пугачева, ее муж юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, ведущий Иван Ургант, певец Андрей Макаревич и многие другие.