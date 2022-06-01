"Пропитое лицо": хабалку Волочкову отправили кодироваться от алкоголизма

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова уже давно сменила культурный образ примы Большого театра на роль одной из главных скандалисток отечественного шоу-бизнеса. Звезда балетной сцены сегодня ведет довольно-таки откртый образ жизни, часто путешествует и делится впечатлениями с поклонниками. Однако она периодически становится героем, а точнее антигероем всякого роды неоднозначных историй.
Еще совсем недавно бывшая балерина отдыхала в компании нового спутника. Свидетелями ее роскошного путешествия с бассейном, яхтой и пляжем стали тысячи россиян, без устали следящих за экс-примой Большого театра в социальных сетях. При этом артистка умудрилась оскорбить своих поклонников.
Она вышла в эфир в майке с надписью "Привет, уроды". Наглость звезды балета переросла в скандал. Граждане приняли это оскорбление на свой счет. Анастасия Волочкова за свою грубость получила жесткий ответ от звезды TikTok Кристины Босс.
Известная блогерша выложила всю правду об алкоголизме артистки в эксклюзивном интервью зданию "Дни.ру". Она обратила внимание на "пропитое лицо" балерины и призвала ее закодировать.
"Настя, конечно, очень некрасиво выразилась в адрес поклонников, не являясь красоткой сама. Вы только посмотрите на ее пропитое лицо, ведь видно же, что она любительница выпить очень часто. Я не постесняюсь сказать, что она уже является алкоголичкой", – заявила Кристина Босс.
По ее словам, экс-прима Большого театра сегодня становится антигероем. Блогерша призвала Анастасию Волочкову почаще "включать мозги". Кроме того звезда TikTok сыронизировала, мол, артистка станет добрее, если ее закодировать.