"Покусала меня": Набросившаяся с кулаками на соседку Успенская загремела в больницу

Любовь Успенская поспешила оправдаться после появления видео, где она буквально с пеной у рта бьет и унижает соседку.

Королева шансона угодила в конфликт, который завязался между ней и соседкой из дома напротив прямо средь бела дня. А причиной разборок стали собаки. Первой о ссоре с именитой певицей рассказала дизайнер Анна Кауфман – подруга той самой девушки Юлии, которая живет рядом с Любовью Успенской.

По словам девушки, артистка, якобы, забежала на территорию дома и принялась бить ее трехмесячного французского бульдога рукояткой поводка. А потом, увидев, что ее снимают на камеру, певица набросилась на оператора с кулаками. Причем соседка утверждает, что ее пес безобидный, так что, он никак не мог причинить вред звезде, которая, собственно, его в этом и обвинила.

А вот у Любови Успенской другая версия событий. Как оказалось, конфликт между ней и соседкой произошел еще 2 мая, однако видео всплыло только сейчас. Певица рассказала, что спокойно гуляла по поселку со своим йоркширским терьером и дочерью Таней. Внезапно на пса налетели две собаки.

"В итоги одна из них покусала меня, когда я заступилась за Джюни, попытавшись их отогнать", – поведала Любовь Успенская.

Причем после произошедшего артистка загремела в больницу, чтобы зафиксировать укусы, а потом она связалась и с полицией. Однако, говорит певица, она решила сжалиться над соседкой и не дала ход делу. Но после появления в Сети видео и неоднозначных сообщений адвоката девушки она поняла, что другие стороны конфликта хотят на нем заработать. Так что, теперь и Любовь Успенская не намерена отступать.