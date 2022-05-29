"Старая кошелка понеслась": Сверкающую "рогаткой" Волочкову выпороли толпой

Анастасия Волочкова вновь стала жертвой недоброжелателей.

Анастасия Волочкова недавно объявила о новом любовнике. На этот раз она заявила, что это не какой-нибудь банщик, а владелец целого парка элитных автомобилей. Мимо этой истории не смогла пройти скандально известная блогерша Лена Миро, которая не упустила возможности высмеять экс-приму Большого театра.

Блогершу позабавил рассказ балерины о ее шикарном отдыхе в Турции с романтичным Олегом. Особенно она посмеялась над списком того, что снял для Волочковой кавалер. "Запомнили, сколько всего снял романтичный Олег-бей? Остров. Виллу, Яхту", – написала Лена.

Также она отметила, что после таких откровений Анастасии ожидала услышать какие-то пикантные подробности ее отношений с новым ухажером. Однако Волочкова ограничилась лишь тем, что она общалась с новым избранником только на английском языке. Однако и тут блогерше нашлось, что сказать. Так, она заявила, что "дело застопорилось" из-за того, что балерина плохо владеет иностранным языком.

Пользователи сети также подключились к обсуждению и выпороли Волочкову всей толпой хлесткими комментариями. "Когда же найдется хоть один "Олег" (с лицом, а не носком на фото) так же хвастающийся в соцсетях, какую женщину своей мечты в виде Волочковой он обрел", "Жалкая она...и уже все устали смеяться...впору санитаров звать", "Нильский крокодил по сравнению с ней – Мона Лиза", "Старая кошелка понеслась", – написали пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Волочкова давно уже вызывает муссу недовольств у народа. Дело в том, что уж очень она любит сверкать "рогаткой". То и дело балерина публикует в социальных сетях фотографии с раздвинутыми ногами. Где только она не делала свой фирменный шпагат. Так, звезда умудрилась сделать его даже на коне.