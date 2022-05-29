Круче и богаче: 68-летняя Успенская одной фразой припечатала зарвавшуюся Бузову

"Ставишь себе невозможную цель и развлекаешься этим, если можешь", – советовал Иосиф Бродский. Вот и сейчас цель – и Олю увидеть, и Любу не обидеть. Ведь каждая зовет именно к себе, соблазняя роскошью мероприятия.
На очередном гламурном мероприятии знаменитая своими губоньками артистка осадила зарвавшуюся звезду "Дом-2", попытавшуюся было пригласить народ страны на свое шоу. "Оля, публика моя придет ко мне! – не терпящим возражения тоном заявила Бузовой Успенская. – Потому что это будет большое событие. Моя дочь подписала контракт с Аникой Керимовой – Таня рисует картины, а Аника их переносит на ткань. Так и получается коллекция. Ее показ будет в Барвихе – это будет большой концерт с потрясающими вложениями. Там будут самые красивые и дорогие модели страны, показ мод".
Стоит заметить, что мероприятие, где сцепились Бузова и Успенская, было посвящено не имеющему к обеим дивам отношения событию – презентовали журнал The Voice. Но поскольку в зале была вся светская пресса столицы, Оля и Люба не могли не использовать такой шанс для бесплатной рекламы собственных шоу и показов.