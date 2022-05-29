Круче и богаче: 68-летняя Успенская одной фразой припечатала зарвавшуюся Бузову

Россия готовится к двум главным событиям года. 4 июня Ольга Бузова представит в "Крокусе" грандиозное шоу "Вот она я". А на Рублевке в это же самое время дочь Любови Успенской будет дебютировать с коллекцией одежды, которую создала в коллаборации с главным звездным дизайнером страны Аникой Керимовой. И как разорваться светским завсегдатаям, кого почтить внимание и отметить в соцсетях?

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